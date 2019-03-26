Строящуюся почти 20 лет дорогу достроят на деньги россиян

Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) потребует дополнительных средств. Финансирование работ планируется осуществить за счет средств из федерального бюджета. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили в Минтрансе России. Точную сумму необходимых средств в ведомстве не назвали.

В министерстве подтвердили информацию о том, что в проекте ЦКАД обнаружены несколько сужений, которые снижают пропускную способность дороги. В связи с этим министерство, «Автодор», власти Москвы и Подмосковья разработали план мероприятий, позволяющих «сформировать новые международные автодорожные маршруты, интегрированные в сеть европейских и евразийских транспортных коридоров».

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В министерстве сообщили, что дополнительные работы будут проведены на первом, четвертом и пятом участках ЦКАД, а также на участке между 18 и 31 транспортными развязками (к западу от Москвы). В Минтрансе добавили, что часть этих работ планировалось провести в рамках второй очереди ЦКАД при достижении определенных показателей интенсивности движения. Начало строительства запланировано на 2020 год, завершить работы планируется к 2024 году.

Ранее стало известно, что для расширения узких участков на первом, четвертом и пятом участках ЦКАД дополнительно может потребоваться 44-45 миллиардов рублей бюджетных средств. Причиной стало то, что практически все работы касаются пятого участка дороги — единственного бесплатного участка. В связи с этим инвесторы не смогут разделить расходы.

Проект возведения ЦКАД готовился еще в начале 2000-х. Четырехполосная магистраль призвана разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. По данным на 2017 год, стоимость проекта оценивалась в 313 миллиардов рублей. ЦКАД должны были достроить в 2014-2018 годах, но сроки переносились. В феврале Счетная палата заявила, что автодорогу удастся открыть не раньше конца 2021 года.

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