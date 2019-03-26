На строящуюся с 2001 года дорогу запросили еще 45 миллиардов рублей

На строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) дополнительно потребуется 44-45 миллиардов рублей из бюджета, однако смета только предварительная. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Средства необходимы для ликвидации обнаруженных «Автодором» на ЦКАД 11 проблемных точек, которые будут мешать движению на дороге.

«Иначе теряется весь смысл ЦКАД, только так дорога справится с планируемым грузопотоком, в том числе с международными перевозками», — заявил источник. Он пояснил, что речь идет не об увеличении стоимости инфраструктурного проекта, а о дополнительном проекте по расширению узких мест на автодороге.

По словам собеседников издания, «Автодор» готовит проект ликвидации проблемных точек за свой счет — при этом проект ЦКАД переделывать не нужно. Практически все работы касаются пятого участка дороги к западу от Москвы — его протяженность составляет порядка 76 километров. Однако некоторые работы собираются провести также на первом и четвертом участках.

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Предполагается возведение пешеходных переходов и транспортных развязок (в частности, на пересечении автодороги с Волоколамским и Можайским шоссе). Также речь идет о реконструкции моста через Москву-реку в Звенигороде. Заключение Главгосэкспертизы по проекту ожидается к концу 2019 года.

Как сообщил источник в Минтрансе, работы планируется начать в 2020 году и завершить в 2024-м, для их проведения потребуется финансирование из федерального бюджета. Он пояснил, что пятый участок единственный бесплатный, и поэтому инвесторы не смогут разделить траты.

Проект ЦКАД был утвержден в 2001 году. Предполагается, что четырехполосная кольцевая дорога разгрузит Москву от транзитного грузового транспорта. Заказчиком проекта выступил «Автодор». ЦКАД должны были достроить еще в 2014-2018 годах, однако сроки переносились из-за низкого качества проектирования и неэффективной работой заказчика. В 2017 году стоимость проекта оценивалась в 313 миллиардов рублей, однако окончательная цена не известна. Ожидается, что ЦКАД будет открыт полностью к осени 2021 года.

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