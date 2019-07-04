Возбуждено дело против главы «Автодора»

В отношении главы компании «Автодор» возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, пишет РИА Новости.

«Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области», — сказал Чайка.

Имя подозреваемого не называется. В начале года председателем правления «Автодора» стал Вячеслав Петушенко, сменивший на этой должности Сергея Кельбаха.

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