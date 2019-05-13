Ответственная за мегапроект госкомпания показала худший результат в истории

Результаты работы «Автодора» в 2018 году оказались худшими за 10 лет существования. Госкомпания, которая отвечает за строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), при этом фактически целиком выбрала предназначенную ей субсидию. Об этом сообщила Счетная палата, передает РИА Новости.

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В ведомстве пояснили, что за прошлый год госкомпания не смогла выполнить 11 из 12 целевых показателей и индикаторов — они связаны с проведением дорожных работ. Так, «Автодор» не завершил работы по строительству и реконструкции 317,7 километра дорог, а показатель результативности использования субсидии оказался ниже 50 процентов.

Несмотря на низкую результативность, госкомпания использовала выделенную ей субсидию в 74,8 миллиарда рублей на 99,8 процента. По данным Счетной палаты, это связано с выплатой авансов подрядчикам в конце года. В ведомстве также отметили, что «Автодор» не выполняет показатели по вводу платных участков дорог и сборам от их эксплуатации, неэффективно решает вопрос привлечения средств инвесторов к строительству дорог. В госкомпании заявили, что новое руководство уже приступило к исправлению недочетов.

«Автодор» появился в 2009 году, госкомпания занимается строительством и ремонтом автотрасс. Ранее в ней сменился глава — в феврале 2019 года госкомпанию возглавил Вячеслав Петушенко, ранее занимавший в ней пост первого заместителя председателя правления. Возглавлявший «Автодор» с 2012 года Сергей Кельбах был освобожден от должности по собственной просьбе. Источники называли причиной этого проект ЦКАД.

Проект Центральной кольцевой автодороги готовился еще в начале 2000-х. Эта магистраль по плану должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Работы планировали завершить в 2014-2018 годах, однако сроки переносили из-за низкого качества проектирования и неэффективной работы заказчика. В 2017 году стоимость проекта оценивалась в 313 миллиардов рублей, но окончательная цена неизвестна. Теперь открытие ЦКАД запланировано на осень 2021 года.

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