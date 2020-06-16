Строящемуся с 2001 года мегапроекту потребовалось еще 15 миллиардов рублей

Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), по подсчетам «Автодора», потребуется еще почти 15 миллиардов рублей из бюджета, говорится в материалах Счетной палаты.

Средства необходимы для переноса газопроводов, строительства транспортных развязок и создания системы взимания платы. Согласно отчету, строительство ЦКАД за год подорожало. Стоимость мегапроекта выросла на 2,6 миллиарда рублей и теперь составляет 315,9 миллиарда рублей. Правительство «ненадлежащим образом» выполняет поручения президента Владимира Путина о недопущении роста стоимости проекта, полагает Счетная палата.

В ходе проверки аудиторы также выявили различные нарушения на девять миллиардов рублей. Например, выяснилось, что при подготовке территории под строительство четвертого пускового комплекса госкомпания оплатила вырубку 214 тысяч деревьев. Однако всю древесину получили третьи лица. Только в декабре 2019 года «Автодор» потребовал через суд взыскать убытки с подрядчика Стройгазсервис в размере 45 миллионов рублей. При этом размер убытков, как показала проверка, составляет 138 миллионов рублей.

Строительство ЦКАД в Московской области началось в 2001 году, ее должны были достроить еще в 2014 году. Трасса пройдет в 50 километров от МКАД параллельно «Московскому малому кольцу». На январь 2020 года первый и пятый пусковые комплексы дороги были готовы лишь на 49 и 61 процент соответственно.

Предполагается, что четырехполосная кольцевая дорога разгрузит Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость проекта оценивалась в 313 миллиардов рублей. Строительство ЦКАД становилось поводом для возбуждения уголовного дела, так бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха заподозрили в злоупотреблениях и необоснованном использовании бюджетные средства. В декабре Минфин отказал Минтрансу и «Автодору» в выдаче дополнительных 44 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!