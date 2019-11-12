ЦКАД оснастят системой безбарьерной оплаты проезда

Безбарьерную систему оплаты проезда free-flow планируют внедрить на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В планах у нас запуск безбарьерной системы взимания платы, когда шлагбаумы не нужны, а люди не теряют времени на проезд пунктов оплаты», — сказал министр. Предполагается, что систему смогут внедрить в 2020 году. Принцип работы системы такой: машины без остановки проезжают через специальную раму с оборудованием фиксации проезда. Оплата производится с лицевого счета водителя или при помощи распознавания госномеров. На оплату дается 5 дней после совершения поездки

Развитие дороги отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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