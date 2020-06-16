На ремонт дорог на Кубани выделили три миллиарда рублей

В этом году на ремонт дорог в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, выделено три миллиарда рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает журнал «За рулем Кубань».

Деньги направлены на реконструкцию 154 объектов, 69 из них расположены в Краснодарской агломерации.

В Сочи на объектах, включенных в план по нацпроекту, выравнивают дорожное полотно, меняют бордюрный камень и ремонтируют тротуары. Кроме того, на улицах наносится дорожная разметка, устанавливаются пешеходные ограждения и знаки.

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По данным краевой администрации, в Сочи близки к завершению дорожного ремонта. Работы выполнены на 86 процентов от установленного плана на текущий год. Сейчас в основном ведется инспекция уже реконструированных участков, качество работ проверяют активисты.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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