В России пообещали годы без планового ремонта благодаря новым дорогам

Благодаря новым дорогам, построенным в России по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», можно будет годами не проводить плановый ремонт. Об этом заявил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, сообщает Первый канал.

По его словам, забыть о плановом ремонте можно будет минимум на 12 лет, а капитальный ремонт на новых дорогах можно будет проводить через 24 года. Соответствующие гарантии прописаны в заключенных с подрядчиками контрактах, утверждают в Росавтодоре.

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«Подрядчик за свой счет проводит работы в случае, если наличие каких-то дефектов было обнаружено в рамках проведенных проверок», — отметил Костюченко.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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