В Ростове-на-Дону отремонтировали половину дорог по нацпроекту

В Ростове-на-Дону более чем наполовину выполнили план ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выполнен ремонт на 13 объектах из 24, включенных в план на текущий год. Рабочие привели в порядок дороги на улицах Урицкого, Портовая, Магнитогорская, Токарная, Калининградская, 12 Февраля, Рябышева и других.

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По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, власти предъявляют высокие требования к качеству дорожных работ. Действует трехступенчатая система контроля.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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