В Северной Осетии отремонтируют десятки километров дорог

В Северной Осетии до конца текущего года будет отремонтировано порядка 96 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС.

Как рассказал глава комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев, реконструкция затронет 53 объекта общей протяженностью 95,8 километра. Четыре объекта — около километра улиц во Владикавказе. С учетом регионального проекта в городе приведут в нормативное состояние 22,5 километра дорог.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

Ремонтные работы и благоустройство на объектах должны быть завершены в августе.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!