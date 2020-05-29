В Дагестане отремонтируют 90 километров дорог

В Дагестане в 2020 году отремонтируют почти 90 километров автомобильных дорог регионального значения и улично-дорожной сети. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В ведомстве уточнили, что более 30 километров трасс отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется привести в нормативное состояние пять автодорог регионального значения. Ремонт предусмотрен на участках «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост», «объезд Махачкалы через поселок Талги», «Манас — Зеленоморск — Аэропорт» и «Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб». На это потратят 853,3 миллиона рублей.

«Всего на 2020 год в рамках проекта "Дорожная сеть" планируется приведение в нормативное состояние 87,8 километра автодорог регионального значения и улично-дорожной сети с общим объемом финансирования 1,54 миллиарда рублей. В том числе по Махачкале — 57,2 километра», — сообщили в Минтрансе Дагестана.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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