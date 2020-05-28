На Алтае отремонтируют сотни километров дорог

В Алтайском крае в 2020 году планируется отремонтировать свыше 400 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет сетевое издание «Толк» со ссылкой на данные регионального министерства транспорта.

Работы запланированы на 127 объектах, среди которых дороги регионального и межмуниципального значения. Ремонт пройдет на 35 улицах Барнаула, 11 улицах Бийска и девяти улицах Новоалтайска.

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Помимо этого, будут реконструированы несколько краевых трасс.

На данные цели направлено более четырех миллиардов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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