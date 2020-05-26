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В Сочи меньше чем за полгода отремонтировали почти все дороги по нацпроекту

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Фото: администрация города Сочи

В Сочи за пять месяцев текущего года отремонтировали 80 процентов дорог, включенных в план на 2020 год по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

В этом году в Сочи планируется отремонтировать 23 участка улиц Хостинского района, что составляет свыше четверти всех городских дорог. На эти цели выделено 830 миллионов рублей. Такую сумму будут ежегодно направлять на реконструкцию сочинских дорог до 2024-го.

Отмечается, что горожане могут самостоятельно направлять предложения по ремонту дорог на будущие годы.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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