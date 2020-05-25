Под Костромой досрочно отремонтируют 50-километровый участок дороги

В Костромской области досрочно отремонтируют почти 50-километровый участок трассы Елизарово — Кологрив в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает СМИ44.

По поручению губернатора Сергея Ситникова объем работ на участке был увеличен. Дорогу реконструируют к 2023 году вместо 2024-го.

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Сейчас на объекте проводится восстановительный ремонт. В первую очередь будут приведены в норму участки, где наблюдается наиболее интенсивное движение автотранспорта.

Всего по нацпроекту в регионе до 2024 года отремонтируют свыше тысячи километров трасс.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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