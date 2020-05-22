В Нижегородской области начался масштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Работы ведутся на 68 участках дорог. В них участвуют почти 60 предприятий.

«До начала дорожно-строительного сезона продукция всех заводов прошла лабораторные испытания Главного управления автомобильных дорог. В настоящий момент асфальтобетонные заводы работают на полную мощность», — рассказал министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев.

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В текущем году в регионе планируется отремонтировать почти 200 участков дорог общей протяженностью 878,4 километра.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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