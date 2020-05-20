На Урале взялись за ремонт сельских дорог

В Свердловской области в текущем году отремонтируют ряд сельских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают «Аргументы и Факты».

На Среднем Урале возьмутся за реконструкцию сельских путепроводов для того, чтобы жители деревень получили безопасное и круглогодичное транспортное сообщение с другими населенными пунктами, отмечает издание. На данную деятельность в текущем году выделено 1,8 миллиарда рублей, в том числе 1,2 миллиарда на ремонт дорог регионального значения.

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В частности, выполняется ремонт мостов на региональных путепроводах. Работы на нескольких объектах уже завершены.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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