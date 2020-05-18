В Вологде начали ремонтировать дорогу по просьбам горожан

В Вологде начался ремонт дороги в микрорайоне Прилуки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реконструировать ее просили горожане, сообщается на сайте Вологодской городской думы.

На участке протяженностью почти полтора километра уложат новый асфальт, заменят бордюрные камни, тротуары, а также нанесут дорожную разметку. Дорожники планируют завершить ремонт уже к концу июня.

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«В рамках текущего ремонта старались содержать дорогу, заменяя асфальт в наиболее проблемных местах. В прошлом году отремонтировали несколько участков тротуара», — сказал мэр Вологды Юрий Сапожников.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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