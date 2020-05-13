В российском регионе начался ремонт дорог

В Ульяновской области начался ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает портал 73online.

Всего по нацпроекту в этом году будет отремонтировано около 56 участков. Общая протяженность составит более 125 километров. В настоящее время работы уже идут на 10 участках в Ульяновске и 22 участках на областных дорогах.

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Ранее сообщалось, что в Удмуртии приступили к дорожному ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Масштабные работы проводятся на Шабердинском тракте и еще девяти объектах. С начала дорожного сезона началась реконструкция участков на 16 объектах.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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