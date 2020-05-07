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Российские дорожники за свой счет переделают отремонтированные дороги

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дорожники, ремонтировавшие дороги в Челябинске по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», устранят выявленные дефекты за свой счет, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Нарушения со стороны подрядчика выявили эксперты регионального отделения «Общероссийского народного фронта». «Характер дефектов говорит о том, что нарушения со стороны подрядчика носят систематический характер, состояние большинства отремонтированных дорог в 2020 году — это "одна сплошная трещина"», — заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

По его словам, на улице Российской, например, дорожники при работах разрушили тротуар и не стали восстанавливать его.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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