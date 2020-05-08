В Удмуртии приступили к масштабному дорожному ремонту

В Удмуртии приступили к дорожному ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТРК «Моя Удмуртия».

Масштабные работы проводятся на Шабердинском тракте и еще девяти объектах. С начала дорожного сезона началась реконструкция участков на 16 объектах.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

Отмечается, что состояние Шабердинского тракта вызывает наибольшее количество жалоб со стороны граждан. Сдать его в эксплуатацию планируется в конце июля.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!