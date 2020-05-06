Глава Адыгеи потребовал отремонтировать дороги

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал отремонтировать дороги в республике, сообщает газета «Аргументы и Факты».

Руководитель региона поставил задачу оперативно и качественно провести все работы, намеченные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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«Сегодня мы имеем возможность брать на себя дополнительные обязательства. Складывающаяся ситуация не позволяет нам долго раскачиваться и ограничиваться лишь плановыми показателями», — подчеркнул Кумпилов.

В Майкопе в текущем году на дорожные работы выделено свыше 200 миллионов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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