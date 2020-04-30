На Смоленщине стартовал дорожный ремонт

В Смоленской области приступили к дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Рабочий путь».

Стартовал ремонт участка протяженностью три километра на дороге из Смоленска в Монастырщину. Сейчас ведутся подготовительные работы, затем дорожники проведут фрезерование, уложат новое покрытие, нанесут разметку, укрепят обочины, установят барьерное ограждение, новые знаки и автобусные павильоны.

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Кроме того, планируется отремонтировать еще один участок данной дороги протяженностью почти 12 километров. Ранее на Смоленщине также начался ремонт на участке автодороги М1.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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