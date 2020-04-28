В Приморье отремонтируют 80 километров дорог

В Приморском крае в 2020 году отремонтируют более 80 километров дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил ТАСС губернатор региона Олег Кожемяко.

«Все работы планируется закончить к началу декабря этого года», — уточнил глава Приморья.

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Сейчас в крае ремонтируется проезжая часть автодороги Артем — Находка — порт Восточный в районе поселка Врангель, рассказал Кожемяко. Там планируется восстановить асфальтобетонное покрытие к концу мая.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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