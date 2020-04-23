В Томске досрочно начали дорожный ремонт

В Томске подрядчики досрочно приступили к дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

«На улице Елизаровых с понедельника работают специалисты компании "Кузбассдорстрой". Они уже демонтировали часть бордюрного камня, сегодня получат завершающие разрешения на ведение работ в охранной зоне коммуникаций», — рассказали в администрации.

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На следующей неделе подрядчик начнет устанавливать новые гранитные бордюры. Также работы стартовали на улице Пушкина.

В этом сезоне в Томске на всю ширину проезжей части будет отремонтировано 11 магистралей общей протяженностью свыше 12 километров, отметили в пресс-службе.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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