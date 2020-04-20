Российский регион потратит 4,5 миллиарда рублей на ремонт дорог

В Калужской области отремонтируют около 220 километров асфальтового покрытия трасс общего пользования в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в понедельник, 20 апреля, рассказал в беседе с ТАСС врио главы региона Владислав Шапша.

«Большая часть — 181 километр — это дороги регионального значения, 40 километров — местного. В 2020 году на ремонт дорог выделено 4,5 миллиарда рублей, что почти в 2,5 раза больше показателей 2019 года», — рассказал он.

Уточняется, что часть средств — 1,1 миллиарда рублей — поступила из федерального бюджета, еще 3,3 миллиарда из областного, а остальные деньги выделят из местных бюджетов муниципалитетов.

По словам врио главы региона, ремонт дорог начат, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

17 апреля сообщалось, что большинство российских регионов собрались перевыполнить план по строительству и ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реализация соответствующего нацпроекта идет с опережением графика, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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