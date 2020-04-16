В Кабардино-Балкарии отремонтируют почти 100 километров дорог

В Кабардино-Балкарии в текущем году отремонтируют почти 100 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.
Приоритетом станет повышение безопасности дорожного движения. Для этого запланированы работы по оборудованию пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Переходы оснастят системами светодиодной импульсной индикации со светофором.
«Светильник включается в темное время суток при появлении пешехода в зоне пешеходного перехода и выключается через несколько минут после того, как пешеход покинул переход», — рассказали в пресс-службе.
В прошлом году в КБР отремонтировали 65 километров дорог регионального значения.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.