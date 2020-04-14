В Перми начали чинить дороги

В Перми стартовал дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Вечерние ведомости».

Работы начались 13 апреля. Подрядчик начал чинить дорогу на улице Подлесной, вскоре стартуют работы и на других объектах города — в общей сложности на 50 процентах от всех включенных в план на текущий год.

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«Из федерального и краевого бюджетов Перми выделено 600,9 миллиона рублей. Самые крупные объекты — это улица Подлесная практически полностью, улица КИМ, улица Калинина в Кировском районе», — рассказал мэр Перми Дмитрий Самойлов.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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