В Костроме начался масштабный дорожный ремонт

В спальных районах Костромы начался масштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ГТРК «Кострома».

На дорогах уделят особое внимание инфраструктуре для пешеходов, отмечает телерадиокомпания.

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«Производим установку нового вида колодцев — "плавающие". Люки не опираются на конструктив самого колодца. Они держатся за счет самого асфальта. Это исключает их неравномерное проседание», — рассказал начальник отдела МКУ «Дорожное хозяйство» Борис Иванов.

Всего в этом году в Костроме отремонтируют 14 участков улично-дорожной сети. На шести из них работы уже начались.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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