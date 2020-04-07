В Калуге начали обновлять дороги

В Калуге началось обновление дорожного покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Ника ТВ».

По нацпроекту отремонтируют 14 дорог протяженностью почти 30 километров. Общая площадь ремонта составит около 320 тысяч квадратных метров. В качестве подрядчиков выступят три организации.

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В 2020 году в рамках работ поменяют 27 остановочных павильонов, установят недостающее дорожное ограждение, отремонтируют тротуары. Дорожную разметку нанесут горячим термопластиком.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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