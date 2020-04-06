В Ставрополе начался дорожный ремонт

В Ставрополе начались работы по обновлению участка дороги по улице Железнодорожной. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Сайт Ставрополя».

Завершено снятие более четырех тысяч квадратных метров старого и деформированного асфальтобетонного покрытия и выполнено обустройство первого выравнивающего слоя новой дороги. Ведутся работы по благоустройству прилегающей к проезжей части территории.

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Согласно плану работ, в результате на Железнодорожной появятся новое дорожное полотно с современной разметкой, барьерное ограждение и новые тротуары. Реконструкция участка обойдется в 12 миллионов рублей, уточнили в городской администрации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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