В Кемерове занялись безопасностью дорог

В Кемерове установят десять новых камер фото-видеофиксации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Кузбасс».

Новые стационарные комплексы станут звеньями интеллектуальной транспортной системы. Они будут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, превышение установленной скорости.

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В Кемерове контрольные рубежи будут размещены на перекрестках, которые являются местами концентрации ДТП. Кроме того, для обеспечения безопасности на транспортно-дорожной сети города устанавливают дополнительные дорожные знаки и разметку.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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