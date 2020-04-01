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На Урале завершат крупный дорожный проект

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Свердловской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году начнется строительство транспортной развязки Екатеринбургской кольцевой автодороги с федеральной трассой М5 «Урал», сообщает газета «Аргументы и Факты».

Благодаря данному проекту обход Екатеринбурга будет замкнут в кольцо. Один из путепроводов, который пройдет над железной дорогой, на две трети уже готов.

«Работа развернута практически на всей линейной части дороги, ее протяженность — 9,9 километра», — рассказал начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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