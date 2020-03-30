В Новороссийске отремонтировали улицы

В Новороссийске отремонтировали семь улиц в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают «Кубанские новости».

Объекты приняли в эксплуатацию члены комиссии в составе представителей ГИБДД, подрядчиков и специалистов администрации города. Общая протяженность отремонтированных улиц составила 2,8 километра.

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В этом году в Новороссийске по нацпроекту отремонтируют 39 дорог. Город второй год подряд участвует в национальном проекте по реконструкции трасс. На ремонтные работы выделено 550 миллионов рублей из бюджетов разного уровня.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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