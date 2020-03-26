На Камчатке по-особому отремонтируют дороги

В Петропавловске-Камчатском в 2020 году отремонтируют дороги на семи улицах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Работы будут проводиться по-особому: дорожники применят полимерно-битумные вяжущие материалы, холодный ресайклер и другие технологии. «Особое внимание мы планируем уделить южной части города, где очень интенсивное автомобильное движение», — отметил глава Минтранса Камчатского края Владимир Каюмов.

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В прошлом году на Камчатке провели дорожные работы на девяти объектах, отремонтировав в общей сложности более 41 километра трасс.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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