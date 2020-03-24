На севере России начался дорожный ремонт

В Верхнетоемском районе Архангельской области стартовали дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает DVINANEWS со ссылкой на пресс-центр правительства региона.
Вместо гравийного покрытия здесь уложат современную дорогу из щебеночно-мастичного асфальтобетона с необходимой инфраструктурой, в том числе остановками общественного транспорта. «На данном этапе работ на участке идет замена старых железобетонных водопропускных труб на современные металлические гофрированные, а также расчистка полосы отвода от растительности. Следующий этап — устройство земляного полотна», — рассказал главный специалист филиала «Райдоротдел №7 (Котласско-Красноборско-Верхнетоемский)» дорожного агентства «Архангельскавтодор» Владимир Лукин.
Протяженность гравийного участка данной дороги на севере России составляет почти 40 километров. Реконструкцию трассы разделили на три этапа с ежегодной сдачей каждого. Таким образом, планируется, что дорога будет сдана в эксплуатацию к 2023 году.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.