В Туле стартовал масштабный дорожный ремонт

В Туле стартовали ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает тульская газета «Молодой коммунар».

Так, на улице Болдина отремонтируют участок дороги протяженностью 1,2 километра. Планируется, что в рамках реконструкции будет приведено в порядок дорожное покрытие, установлены бортовые камни и отремонтированы смотровые колодцы. Кроме того, будет выполнен ремонт съездов и тротуаров.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

Сейчас рабочие разбирают дорожное покрытие и демонтируют бортовые камни. Также подрядчики приступили к формированию основания из щебня.

Всего в этом году в Туле в рамках дорожного нацпроекта отремонтируют девять участков трасс общей протяженностью свыше 11 километров. На эти цели будет выделено более 540 миллионов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!