Карелия получит 6,5 миллиарда рублей на ремонт мостов

Карелия до 2024 года получит 6,5 миллиарда рублей на ремонт 86 мостов в рамках новой федеральной программы, направленной на восстановление искусственных сооружений на дорогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы должны быть готовы максимально эффективно реализовать эту программу», — отметил глава республики Артур Парфенчиков.

В ближайшее время министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона определит мосты, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. Также власти Карелии планируют направить заявку в федеральный центр на дополнительное финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в размере 800 миллионов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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