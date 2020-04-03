В Хакасии будут два года ремонтировать двухкилометровый участок дороги

Дорогу в обход Абакана отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

В ближайшее время с дорожниками будет заключен контракт.

Ремонт будет производиться на участке с 408-го по 410 километр, на котором наблюдается высокая интенсивность движения. К работам подрядчик приступит в течение нескольких дней после подписания контракта. Сумма соглашения составила 546 миллионов рублей, срок работ — два года.

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«В ходе реконструкции подрядчик ликвидирует всю растительность на разделительной полосе автодороги и откосах, полностью заменят асфальтобетонное покрытие дороги, проведут капитальный ремонт моста через реку Ташеба, поставят две новые автобусные остановки, пешеходные переходы и светофоры», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрий Василиади.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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