В Уфе досрочно начались дорожные работы

В Уфе досрочно стартовали дорожно-строительные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба городской администрации.

8 апреля рабочие приступили к ремонту улицы Левитана. Протяженность данного участка составит почти километр.

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Всего в 2020 году планируется привести в нормативное состояние 22 участка дорог общей протяженностью почти 21 километров. Одним из ключевых объектов станет автодорога Уфа — Нагаево на участке от улицы Бородинской до трассы М5 «Урал».

Завершить работы планируется до 15 сентября.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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