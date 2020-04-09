На Дальнем Востоке приготовились к дорожному ремонту

В Хабаровском крае приготовились к дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет агентство AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства дальневосточного региона.

«Всего в девяти муниципалитетах района в порядок приведут 29 объектов общей протяженностью 25 километров», — сообщили в краевой администрации.

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На большинстве объектов не только обновят дорожное покрытие, но и обустроят водоотводную систему, укрепят обочины и установят дорожные знаки. На эти цели выделено почти 200 миллионов рублей. Работы планируется начать 1 мая и завершить к 1 октября.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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