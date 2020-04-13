В Находке начался дорожный ремонт

В Находке стартовал сезон дорожного ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Работы начались в двух муниципалитетах Приморского края — Находкинском городском округе и Хорольском районе. В Хорольском районе предстоит восстановить разрушенные участки дорожного полотна, уложить выравнивающий слой и приступить к асфальтированию.

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На участке трассы из Находки в Лазо снимают старый разбитый асфальт, впоследствии его заменят на новое, качественное покрытие.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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