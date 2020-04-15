На Сахалине отремонтируют более 25 километров дорог

В Сахалинской области в этом году намерены отремонтировать свыше 25 километров трасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального Минтранса.

По его словам, в текущем году в план нацпроекта включено 28 объектов. 13 из них планируется ввести в эксплуатацию в 2020-м, на еще 15 работы продолжатся в следующие несколько лет.

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Из 25,34 километра дорог, которые будут отремонтированы, 17 километров приходится на Южно-Сахалинскую городскую агломерацию. Всего в области около 1,5 тысячи километров дорог.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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