Российские регионы собрались перевыполнить план по строительству дорог

Большинство российских регионов собрались перевыполнить план по строительству и ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По словам Хуснуллина, реализация соответствующего нацпроекта идет с опережением графика, несмотря на трудности, связанные с распространением в стране коронавируса. «Один из главных вопросов — строительство дорог... Мы в этом году, несмотря на все сложности, раскрутили достаточно хорошо. Мы идем с опережением графика», — заверил он.

Вице-премьер также отметил, что практически все регионы уже заключили с подрядчиками контракты на проведение строительных и ремонтных работ.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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