В Ленобласти несмотря на эпидемию отремонтируют 200 километров дорог региона

В 2020 году Ленинградская область, несмотря на эпидемию коронавируса, отремонтирует почти 200 километров региональных трасс. Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе будут обновлены покрытия на 76 километрах региональных трасс. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областной администрации.

Дорожный комитет Ленобласти дополнительно запланировал провести ремонт еще 118 километров областных дорог во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Сланцевском районах.

«Мы услышали поручение президента и увеличили дорожный фонд на 2,3 миллиарда рублей, чтобы сделать как можно больше работ. При этом впервые свыше полутора миллиардов рублей область выделяет субсидий на местные дороги», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании, посвященном старту сезона ремонта дорог.

Во Всеволожском районе отремонтируют дорогу Парголово — Огоньки и трассу Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск, которая является продолжением Октябрьской набережной Санкт-Петербурга. Запланировано обновление покрытия участков трасс Зверево — Малиновка и Белокаменка — Лебяжье в Выборгском районе региона. В Гатчинском районе работы будут проведены на трассах Сиверская — Дружная Горка — Куровицы и Мины — Новинка. В Приозерском районе запланирован ремонт асфальта на дороге Пески — Сосново — Подгорье.

Будет продолжены ремонты дорог: Сосновый Бор — Глобицы в атомоград Сосновый Бор, трассы Заручье — Шавково в Сланцевском районе, Комсомольское — Приозерск в Выборгском районе и Зуево — Новая Ладога в Киришском районе.

