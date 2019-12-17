В Ленобласти дан старт всероссийскому Году памяти и славы

В городе Волхове Ленинградской области дан старт всероссийскому Году памяти и славы и Году победителей. В торжественном мероприятии, посвященном этому событию, принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор напомнил, что «именно 17 декабря 1941 года было принято решение об открытии Волховского фронта, сыгравшего ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда». Волхов стал первым городом региона, удостоившимся звания «Город воинской доблести». «В честь этого события в городе будет установлена Стела и проведено комплексное благоустройство», — сообщил Александр Дрозденко.

Он возложил цветы у памятника «Слава героям» и ознакомился с планом благоустройства парковой зоны у мемориала. Архитектурно-художественная концепция проекта была разработана в честь присвоения Волхову звания «Город воинской доблести».

Ученики волховских школ организовали танцевальный флешмоб «Ленинградский прорыв», после чего у монумента в честь строителей и энергетиков волховской ГЭС создали из ярко-красных полотен аналогичную надпись.

Войска Волховского фронта на протяжении битвы за Ленинград в 1941—1944 годах вместе с войсками Ленинградского фронта противостояли 16-й, 18-й немецкой армии и 11-й немецким армиям группы «Север». В январе 1943 года войска Волховского фронта сыграли важнейшую роль в прорыве блокады Ленинграда, а в 1944 году — в полном освобождении города от вражеской блокады.