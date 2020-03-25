Ленобласть примет ряд мер для поддержки бизнеса региона

Губернатор Ленинградской Александр Дрозденко области сообщил о принятии ряда мер в целях поддержки малого и среднего бизнеса в особых условиях, принимаемых для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении правительства Ленинградской области.

«Сегодня мы выделяем несколько отраслей бизнеса, которые в большей степени пострадали от снижения спроса на их товары и услуги в ситуации с коронавирусом. В первую очередь, это бизнес, предоставляющий услуги выездного туризма, досуга, общественного питания, транспортные пассажирские перевозки, бытовые услуги. Для них мы разработали ряд мер поддержки, которые реализуем на уровне региона. Мы также направим в Минэкономразвития РФ предложения, которые требуют принятия решений на федеральном уровне», — заявил губернатор.

Среди предлагаемых мер поддержки, в частности, снижение ставки налога по УСН с 6 процентов (от доходов) до 1процента в сферах туризма, ЗОЖ, досуга, общественного питания, бытовых услуг с распространением срока действия с 1 января 2020 года.

Органам местного самоуправления рекомендуется принять решение о снижении размера ЕНВД с распространением срока действия с 1 января 2020 года.

Также предполагается увеличить объемы средств, направляемые на субсидирование субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях (туризм, ЗОЖ, досуг, общепит, быт. услуги, отдельные производства) в целях возмещения процентов по действующим кредитам.

Кроме того, предполагается введение моратория на оплату основного долга и процентов по микрозаймам субъектами МСП – заемщикам региональной микрокредитной компании, осуществляющим деятельность в сферах туризма, ЗОЖ, досуга, общественного питания, бытовых услуг, отдельным производствам.

Областное постановление правительства от 13 марта 2020 года №117 будет дополнено нормой о том, что распространение новой коронавирусной инфекции является форс-мажором. Это означает, что в период действия форс-мажора не будут начисляться неустойки, контрагент не может взыскивать убытки.

Будет установлен трехмесячный мораторий на уплату арендных платежей по договорам на предоставление госимущества Ленинградской области и рассрочку на уплату арендных платежей до конца 2020 года.

На базе областного Фонда поддержки предпринимательства будет открыта горячая линия по номеру телефона 8(812)309-46-88 для консультирования предпринимателей о принимаемых мерах.

Руководство Ленинградской области также направило ряд предложений в федеральные органы власти. В частности, предлагается продлить режим налогообложения для субъектов МСП в виде единого налога на вмененный налог (ЕНВД) до 2024 года на срок реализации нацпроекта МСП. Необходимо обратиться в Министерство экономического развития РФ с ходатайством о выделении средств федерального бюджета для субсидирования субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях (туризм, ЗОЖ, досуг, общепит, быт. услуги, отдельные производства) для погашения убытков, связанных с приостановлением деятельности.

Также предлагается обратиться в Минпромторг РФ с предложением о подготовке решения о приостановлении процесса перехода на обязательную маркировку товаров. Правительство области также предлагает обратиться в Федеральную налоговую службу с предложением о введении моратория на блокировку счетов при выявлении признаков сомнительных операций.

