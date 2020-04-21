Российский регион выделил 150 миллионов рублей на ремонт дорог

В Архангельской области выделили на ремонт дорог в 2020 году 150 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Александра Цыбульского.

«Дороги, по которым и я езжу на автомобиле, <…> меня совершенно не устраивают. Я считаю, что качество дорог очень плохое», — заявил он во время онлайн-конференции.

Цыбульский поручил правительству региона в первую очередь привести в порядок дороги, которые больше всего в этом нуждаются. В течение шести лет планируется почти в два раза увеличить число региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии.

Накануне сообщалось, что в Калужской области отремонтируют около 220 километров асфальтового покрытия трасс общего пользования в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели власти региона выделили более четырех миллиардов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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