В российском регионе отремонтируют дороги к медучреждениям

В Башкирии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют трассы, ведущие к 15 медицинским учреждениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству.

«Подрядные организации выполняют устройство дорожного полотна, ремонтируют тротуары, обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофоры и барьерные ограждения, наносят разметку», — рассказали в ведомстве.

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Ремонт коснется дорог, ведущих к медучреждениям в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Поручение ускориться с ремонтом данной инфраструктуры ранее в апреле отдал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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