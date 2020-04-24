В Иркутской области начали чинить дороги

В Иркутской области начался дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Сибирское Информационное Агентство».

В этом году в Иркутске починят 26,3 километра дорог, в Ангарске — почти 21 километр, около четырех километров в Шелехове. Свыше десяти километров дорог отремонтируют в Усолье-Сибирском, а в Братске — почти шесть, рассказала и.о. министра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.

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В целом в области в 2020 году пройдут работы на 286 километрах автомобильных дорог регионального и местного значения. Общая стоимость работ составляет восемь миллиардов рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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