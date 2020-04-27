На Колыме подготовились к дорожному ремонту

На Колыме готовы в мае начать дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает агентство MagadanMedia.

На эти цели Магаданская агломерация получит 190 миллионов рублей. Проекты реконструкции уже получили положительные заключения органов государственной экспертизы.

На первом участке стоимость работ составит 48,5 миллиона рублей, на втором — чуть более 83 миллионов. В начале мая стартуют подготовительные работы, датой окончания установлено 30 ноября.

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В регионе отремонтируют автодорогу Магадан — Балаганное — Талон протяженностью 3,3 километра. Стоимость реконструкции составит 88,7 миллиона рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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